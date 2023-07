Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weisweil: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 09.07.2023, gegen 11.35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die L104 von Weisweil kommend in Fahrtrichtung Wyhl. In einer Linkskurve geriet der Kradfahrer aufgrund bislang ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn und streift hierbei einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw eines 34-jährigen Autofahrers. Nachdem der Motorradfahrer, welcher nicht zu Fall kam, nach einigen Metern anhielt, bemerkte er eine schwere Verletzung an seinem linken Fuß. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn bis 13.10 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell