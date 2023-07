POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Sachbeschädigung in der Liebfrauenkirche - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Am vergangenen Wochenende, Samstag, 08.07.2023 auf Sonntag, 09.07.2023. wurde in einen Bauwagen im Mattenweg eingebrochen. Unbekannte entfernten die gesamte Verkleidung auf der rechten Seite samt Fenster und gelangten so in den Innenraum. Im Bauwagen wurde ein kleiner Bargeldbetrag sowie eine Shisha und eine Flasche Wodka entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Höhe des ...

