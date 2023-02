Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Katalysatoren ausgebaut

Ichterhausen (Ilm-Kreis) (ots)

Unbekannte trennten in der Zeit vom 30.01.2023, 13.00 Uhr bis 31.01.2023, 06.15 Uhr von drei in der Schulstraße abgestellten älteren Fahrzeugen und auf dem Parkplatz des Einkaufmarkts in der Wachsenburgstraße die Katalysatoren ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen. (ah)

