Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geringe Beute

Queienfeld (ots)

Im Oberen Weidig in Queienfeld brachen unbekannte Täter einen Baustellenwagen auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher nichts. Zudem nahmen die Unbekannten von einem in der Nähe befindlichen Trekker eine Fettpresse aus einer unverschlossenen Werkzeugkiste im Wert von 20 Euro an sich und flüchteten vom Tatort. Die Höhe des verursachten Sachschadens muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise richten Sie bitte an die Meininger Polizei (03693 591-0).

