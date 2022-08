Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kupferrohre von Haus abmontiert

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Mehrfamilienhaus in der Ernstiner Straße in Meiningen mehrere Kuperrohre, indem sie diese abschraubten. Die Diebe verursachten einen Gesamtschaden von ca. 600 Euro und konnten nach ihrer Tat unbemerkt flüchten. Montagnachmittag bemerkten Verantwortliche den Diebstahl und erstatteten umgehend Anzeige. Wann genau die Täter in den letzten zwei Wochen zu Werke gingen, ist nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei (03693 591-0) zu melden.

