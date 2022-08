LPI-SHL: Sprengkörper gezündet

Meiningen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge informierte Sonntagabend die Polizei über einen Randalier in der Schillerstraße in Meiningen. Dieser trat die Stabmattenzäune des dortigen Lebensmittelmarktes aus der Halterung. Die alarmierten Beamten konnten den 17-jährigen Täter am Tatort feststellen und seine Personalien erheben. Er erhält nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien ...

