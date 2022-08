LPI-SHL: Lichtwürfel beschädigt

Meiningen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Mehrfamilienhaus in der Ernstiner Straße in Meiningen mehrere Kuperrohre, indem sie diese abschraubten. Die Diebe verursachten einen Gesamtschaden von ca. 600 Euro und konnten nach ihrer Tat unbemerkt flüchten. Montagnachmittag bemerkten Verantwortliche den Diebstahl und erstatteten umgehend Anzeige. Wann genau die Täter in den letzten zwei Wochen zu ...

mehr