Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Willwerath

Prüm (ots)

Am 25.06.2022, in der Zeit von 09:00 - 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Willwerath. Ein am rechten Straßenrand der Mühlbachstraße geparkter Transporter wurde durch einen bisher unbekannten Täter, vermutlich im Zuge eines Abbiegevorgangs, über die gesamte Fahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um eine Zugmaschine mit landwirtschaftlichem Gerät handeln. Vor Ort wurden Fahrzeugteile und orangene Lackpartikel aufgefunden, die vermutlich von dem flüchtigen Fahrzeug stammen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

