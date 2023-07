Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Tödlicher Motorradunfall

Freiburg (ots)

Ein am 29.06.2023, gegen 21 Uhr auf der B294, im Bereich Winden verunfallter und schwerst verletzter Motorradfahrer ist am 8.7.2023 in einer Freiburger Klink seinen Verletzungen erlegen.

Der 62-jährige Mann geriet aus bislang unbekannter Ursache nach einer scharfen Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw eines 20-jährigen Autofahrers frontal. Dieser und seine 18-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

