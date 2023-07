Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Radfahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.06.2023, gegen 06:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Fabrikstraße/ Otto-Wels-Straße in Freiburg ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, infolgedessen ein 56-jähriger Radfahrer verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dem verletzten Radfahrer die Vorfahrt genommen. Aufmerksame Passanten kamen dem leicht verletzten Radfahrer zur Hilfe. Die Personalien der Passanten sind der Polizei bislang unbekannt.

Der unfallverursachende Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand kein Sachschaden.

Die Verkehrspolizei Freiburg (0761/882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Die Passanten, welche dem verletzten Radfahrer zur Hilfe kamen, werden gebeten, sich ebenfalls bei der Verkehrspolizei Freiburg zu melden.

mg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell