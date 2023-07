Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Wohngebäude - kleines Haus mit Ferienwohnung brennt vollständig aus - bislang kein Hinweis auf verletzte Personen - Ortsdurchfahrt zeitweise gesperrt - Erstmeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Stadt Todtnau, Stadtteil: Muggenbrunn

Am 10.07.2023 gegen 01:30 Uhr meldete ein Anwohner über Notruf, dass in einem Kleinen Haus an der Ortsdurchfahrt von Muggenbrunn L 126, ein Brand im Entstehen sei, welcher drohe auf das komplette Haus überzugreifen.

Das Haus, welches zum Zeitpunkt des Brandausbruches offenbar unbewohnt war wird gelegentlich als Ferienwohnung vermietet.

Das beherzte Eingreifen der örtlichen Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude verhindern, allerdings konnte das betroffene Haus nicht mehr gerettet werden und brannte gänzlich aus.

Derzeit ist die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Ortsdurchfahrt musste in Richtung Notschrei zeitweise gesperrt werden. Für den morgendlichen Berufsverkehr wird sie nach derzeitigem Sachstand zumindest einspurig befahrbar sein.

Es entstand ein Sachschaden in niedrigem sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Schopfheim (Tel.: 07622 66698-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stand: 04:00 Uhr

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell