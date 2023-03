Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfall auf Baustelle - Arbeiter in Lebensgefahr - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Nach einem Unfall am Mittwoch, 22.03.2023, auf einer Baustelle bei Küssaberg-Rheinheim schwebte ein 22 Jahre alter Arbeiter in Lebensgefahr. Kurz nach 09:00 Uhr hatte sich aus noch unbekannten Gründen der Greifer eines Kranes gelöst, der dort zum Erdaushub im Einsatz war. Der mehrere hundert Kilogramm schwere Greifer fiel zu Boden, kippte und begrub den Arbeiter unter sich. Der in Lebensgefahr schwebende Mann konnte von seinen Arbeitskollegen befreit werden. Er erlitt schwerste Kopf- und Beinverletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Sein Zustand ist inzwischen stabil. Die Baustelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

