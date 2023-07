POL-FR: Nachtragsmeldung zu Gebäudebrand - Freiburger-Altstadt

Polizeipräsidium Freiburg

Die Kriminalpolizei Freiburg konnte zwei Tatverdächtige ermitteln, welche im Verdacht stehen für den Brand verantwortlich zu sein.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei pakistanische Staatsangehörige im Alter von 28 und 35 Jahren.

Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an.

Erstmeldung vom 01.07.2023:

POL-FR: Gebäudebrand - Freiburg-Altstadt

Freiburg Aus bislang unbekannter Ursache brach am Samstagmorgen, gegen 07.20 Uhr, in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Kaiser-Joseph-Straße / Dreisamstraße ein Feuer aus, welches zwischenzeitlich gelöscht werden konnte. Die Hausbewohner wurden durch die Rettungskräfte evakuiert und in der Folge vor Ort betreut. Insgesamt mussten drei Personen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Es entstand erheblicher Sachschaden, der bislang nicht genau beziffert werden kann.

Der Straßenbahnverkehr musste während den Löscharbeiten zeitweise eingestellt werden.

Die Ursache des Brandausbruchs ist Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen.

