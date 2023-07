Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen/ Bettmaringen: Flammen am Mähdrescher löst Flächenbrand aus

Freiburg (ots)

Bei Mäharbeiten am Sonntag, 09.07.2023 gegen 17.45 Uhr geriet auf einem Feld nahe der Mittleren Alb ein Mähdrescher in Brand. Durch den Brand wurde ein Flächenbrand von einem Ausmaß von rund 2 Hektar Feld ausgelöst. Die Flammenentwicklung ging vom Haspel/ Messerbalken des Mähdreschers aus. Das Mähwerk wurde mit einem Feuerlöscher vom Fahrer gelöscht. Die Feuerwehr Stühlingen löschte anschließend mit Hilfe von Landwirten den Flächenbrand. Verletzt wurde niemand. Am Mähwerk entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Ursache der Flammenentwicklung am Mähwerk ist bislang unbekannt. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit vor Ort.

md/tb

