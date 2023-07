Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: 2-Jähriger im Auto eingeschlossen - Feuerwehr öffnet Autoscheibe

Freiburg (ots)

Eine Mutter meldete am Freitag, 07.07.2023 gegen 10.30 Uhr, dass sich ihr 2-jähriger Sohn in ihr Auto auf einem Discounter-Parkplatz in der Industriestraße eingeschlossen hat. Die Feuerwehr Lottstetten rückte an und öffnete die hintere Scheibe des Fahrzeuges. Das befreite Kind wurde der Mutter übergeben.

