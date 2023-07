Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher lassen sich in Schule einschließen

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch haben sich unbekannte Täter in der Käthe-Dassler-Realschule in der Kirchbergstraße einschließen lassen. Nachdem die Schule verlassen war, wurde versucht, zwei Türen aufzubrechen, was allerdings misslang. Im Anschluss haben die Täter die Schule über Notfalltüren verlassen. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand nichts. Der an den Türen angerichtete Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

