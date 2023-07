Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Garagenbrand

Donsieders (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr des 27.07.23 kam es in der Wiesenstraße in Donsieders zu einem Vollbrand einer Garage mit Brandschaden an zwei Fahrzeugen. Bei den beiden Fahrzeugen handelte es sich um einen Dacia Logan, sowie einen Austin-Healey Sprite (Oldtimer). In Folge des Brandes entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden, während auch die Garage des Einfamilienhauses stark beschädigt wurde. Die Ermittlungen der Brandursache dauern noch an und sind nicht abschließend geklärt. Es liegen jedoch derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder die Begehung einer vorsätzlichen Straftat vor. Weitere Ermittlungen durch die Polizei werden noch durchgeführt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr binnen weniger als einer Stunde gelöscht. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Es ist derzeit von einem Sachschaden um die 100.000 Euro auszugehen. Die beschädigten Gegenstände standen alle im Besitz des Verantwortlichen. |piwfb

