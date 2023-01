Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (133) Person angegriffen und gegen den Kopf getreten - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (28.01.2023) griffen Unbekannte einen Mann in einem U-Bahn-Verteiler an und traten ihn unter anderem mehrfach gegen den Kopf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 19:20 Uhr hielt sich der Geschädigte im U-Bahn-Verteiler Am Plärrer (Aufgang zur Ludwigstraße) auf, als er unvermittelt von zwei Unbekannten angegriffen wurde. Die Männer schlugen ihn mit einer Bierdose gegen den Kopf, woraufhin der Geschädigte stürzte. Hier traten die beiden Täter mehrfach mit den Füßen gegen den Kopf ihres am Boden liegenden Opfers. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Der 25-Jährige Geschädigte erlitt diverse Verletzungen, die jedoch nicht als schwer einzustufen sind.

Beschreibung der Täter:

1.

ca. 20 Jahre, ca. 170 cm, schlank, südländisches/arabisches Aussehen, dunklerer Hautton, kurze Haare, 3-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einer braunen Jacke und einer schwarzen Hose.

2.

ca. 20-25 Jahre, ca. 190 cm, schlank, südländisches / arabisches Aussehen, dunklerer Hautton, 3-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose.

Ersten Befragungen zufolge sollen zwei Zeugen die Tat beobachtet und versucht haben, die Täter vom Geschädigten zu trennen.

Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, insbesondere die bislang unbekannten Zeugen, werden gebeten, sich unter Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell