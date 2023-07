Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdieb entwendet hochwertiges Smartphone

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 13:10 Uhr, betrat ein junger Mann ein Geschäft in der Schloßstraße und gab bei den Angestellten an, Arbeiten als Fensterreiniger durchführen zu wollen. Er hatte ein Klemmbrett in der Hand und lehnte sich bei dem Gespräch etwas über den Tresen. Hierbei verdeckte er ein danebenliegendes Handy, Samsung S22 Note, im Wert von circa 900 Euro mit dem Klemmbrett, um dieses unbemerkt an sich nehmen zu können. Dann verließ er den Laden und ging in Richtung Exerzierplatz. Die Geschädigte bemerkte den Verlust und lief dem Mann nach. Allerdings konnte sie nur noch sehen, dass er auf Höhe des Exerzierplatzes in einen dort geparkten, grau/silbernen VW Passat stieg und losfuhr. Täterbeschreibung: Südländischer Phänotyp, circa 25 Jahre alt, schwarze Haare.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

