POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Spirkelbach (ots) - Im Zeitraum Montag, 24.07.2023, 11.30 Uhr bis Dienstag, 25.07.2023, 08.00 Uhr hatte die Geschädigte ihren grünen PKW Seat Tarraco ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Straße "Auf der Hainbuche" in Spirkelbach geparkt. Als sie am Dienstag, 25.07.2023, 08.00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie an ihrem PKW einen Streifschaden mit gelben Lackanhaftungen fest. Der Schaden, welcher auf ca. 750.- ...

mehr