Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung, Diebstahl und gefährlicher Eingriff in den Stra-ßenverkehr

Merzalben (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag, dem 24.07.23, wurden auf einem Privatgrund-stück in der Hirtenstraße in Merzalben mehrere Gartenleuchten beschädigt. Ebenfalls in dieser Nacht wurden in derselben Straße mehrere Gullideckel aus ihren Fassungen im Boden entfernt und weggetragen, welche zwischenzeitlich wieder aufgefunden werden konnten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Wald-fischbach-Burgalben, Tel. 06333/9270, in Verbindung zu setzen. |piwfb

