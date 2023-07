POL-PDPS: Zweibrücken - Unbekannte heben Aufsätze von Straßeneinläufen aus und entfernen Baustellenbeschilderung

Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Montag, zwischen 07:45 und 17:30 Uhr, beide Kennzeichen, PS-NZ ???, eines in der Turnstraße, Ecke Blumenstraße, geparkten Toyota Aygo. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

mehr