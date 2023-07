POL-PDPS: Pkw-Kennzeichen in der Turnstraße entwendet

Bundenthal (ots) - Am Freitag, 21.07.2023, gegen 15.30 Uhr ereignete sich in Bundenthal in der Industriestraße ein Verkehrsunfall als ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer die Gabel eines in die Fahrbahn ragenden Gabelstaplers streifte. Zu einem Sturz kam es nicht, der Leichtkraftradfahrer verletzte sich jedoch am Knie und die Verkleidung des Leichtkraftrades wurde beschädigt. Zur weiteren Untersuchung der Verletzung ...

