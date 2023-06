Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher im Getränkemarkt

Erfurt (ots)

Ein Unbekannter brach am frühen Mittwochmorgen in der Erfurter Altstadt in einen Getränkeladen ein. Dabei verursachte er an einem Fenster, einer Registrierkasse und einem Spielautomaten Sachschaden von etwa 4.500 Euro. Aus dem Geschäft stahl der Dieb mehrere hundert Euro Bargeld sowie E-Zigaretten, Feuerzeuge und Tabak. Die Tat wurde bekannt, da am Morgen ein Zeuge den Täter gesehen hatte und unweit einen Teil der Beute auffand. Der Tatort wurde von der Polizei abgesperrt und von Kriminalisten nach Spuren und Beweismitteln untersucht. (JN)

