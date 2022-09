Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Quad-Fahrer verletzte sich

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am Freitag (23.09.2022), gegen 14:45 Uhr, befuhr der 57-jährige Fahrer eines Quads mit Anhänger die Kreisstraße von Hainsberg in Richtung Hain. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über das Gespann, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich Durch den Unfall wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die Straße war bis gegen 16:35 Uhr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

