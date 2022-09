Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorderrad vs. Straßenbahngleis

Gera (ots)

Gera: Mit seinem Vorderrad geriet der 68-Jährige Radfahrer am Freitagabend (23.09.2022) in die Straßenbahnbahngleise in der Wiesestraße und kam zu Fall. Aufgrund des Sturzes verletzte er sich zudem und wurde in der Folge medizinisch versorgt. Die zum Unfall gerufenen Polizeibeamten stellten jedoch zusätzlich fest, dass der 68-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Test zeigte einen Wert von 1,2 Promille an. Demnach wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell