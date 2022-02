Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf zu falschem Wasserableser

KI Neuwied (ots)

Am Donnerstag, den 06.01.2022, kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr in der Kirchstraße in Neuwied zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil eines 84-jährigen Mannes. Zwei unbekannte Täter betraten seine Wohnung unter dem Vorwand, Strom und Wasser ablesen zu müssen. Zeugen beobachteten insgesamt vier Personen, die an der Haustür des Mehrfamilienhauses klingelten. Kam es zu ähnlich gelagerten Sachverhalten? Die Kriminalpolizei Neuwied bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen hinsichtlich Personen und Fahrzeugen zu dem genannten Zeitraum mitzuteilen. E-Mail: kineuwied@polizei.rlp.de Tel.: 02631 / 878 - 202

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell