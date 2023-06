LPI-EF: Geschwindigkeitskontrollen in Nöda

Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden an einem Snackautomaten verursachten Unbekannte am Dienstag in Möbisburg-Rhoda. Mit Gewalt versuchten die Täter ein Fach des Automaten aufzuhebeln. Ihr Vorhaben war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Die Unbekannten verursachten einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

