LPI-EF: Versuchter Aufbruch von Snackautomaten

Erfurt (ots) - Gleich auf zwei Schnellrestaurants hatten es Einbrecher von Montag auf Dienstag in Erfurt abgesehen. In der Häßlerstraße machten sich Unbekannte am Fenster eines Döners-Imbisses zu schaffen. Anschließend gelangten sie ins Innere des Geschäfts und stahlen aus einer Kasse einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Auch in der Schillerstraße waren Einbrecher bei einem Pizzalieferdienst am Werke. Die ...

mehr