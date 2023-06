Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Einbrüche in Schnellrestaurants

Erfurt (ots)

Gleich auf zwei Schnellrestaurants hatten es Einbrecher von Montag auf Dienstag in Erfurt abgesehen. In der Häßlerstraße machten sich Unbekannte am Fenster eines Döners-Imbisses zu schaffen. Anschließend gelangten sie ins Innere des Geschäfts und stahlen aus einer Kasse einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag. Auch in der Schillerstraße waren Einbrecher bei einem Pizzalieferdienst am Werke. Die Täter hatten mit Gewalt ein Fenster geöffnet. Im Objekt durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen und versuchten anschließend erfolglos einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dabei verursachten sie einen Schaden von etwa 2.500 Euro. In beiden Fällen kam die Kriminalpolizei zur Spurensuche zum Einsatz und leitete Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (DS)

