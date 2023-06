Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerverletzt nach Schlägerei

Erfurt (ots)

Ein 27-Jähriger wurde am Dienstagabend bei einer Schlägerei in Erfurt schwer verletzt. Gegen 19:00 Uhr traf der Mann im Stadtteil Wiesenhügel auf die zwei polizeibekannten 25 und 26 Jahre alte Täter. Bereits in der Vergangenheit war es zwischen den Beteiligten zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. Die beiden Männer schlugen plötzlich auf den 27-Jährigen ein. Anschließend stießen sie seinen Kopf gegen die Heckscheibe eines geparkten Autos und verletzten ihn dabei so schwer, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Nach kurzer Flucht wurden die Männer von der Polizei in Tatortnähe gestellt. Sie erhielten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. (DS)

