LPI-EF: Zwei Wildunfälle innerhalb einer Stunde

Erfurt (ots) - In der Altonaer Straße wurde am Montagabend ein Anwohner Zeuge einer Körperverletzung. Gegen 23:15 Uhr hatte er einen Mann beobachtet, der aus einem Taxi ausgestiegen und unvermittelt von zwei unbekannten Männern mit Faustschlägen und Tritten traktiert worden war. Anschließend hatte sich der Geschädigte mit dem Taxi in die Grubenstraße fahren lassen. Zu den beteiligten Personen liegen der Polizei keinerlei Erkenntnisse vor. Wer Hinweise zu den Tätern ...

mehr