Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin schwer verletzt

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen kam es im Bereich der Arnstädter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 45-jährige Audi-Fahrerin und eine 57-jährige Radfahrerin waren zuvor nebeneinander auf der Straße bzw. dem Radweg stadteinwärts gefahren. Als die Radfahrerin allerdings an der Kreuzung zur Schillerstraße auf die Fahrbahn wechselte, kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen. Die 57-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell