Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfallflucht aufgeklärt

Sömmerda (ots)

Polizeibeamte klärten gestern in Sömmerda eine Verkehrsunfallflucht auf. Gegen 08:35 Uhr fuhren eine 70-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 34-jährige Hyundai-Fahrerin auf dem Stadtring in Richtung Kölledaer Straße. An der Stadtringkreuzung ordneten sich beide Frauen auf die zwei Linksabbiegerspuren ein. Während des Abbiegens hielt die Mercedes-Fahrerin ihren Fahrstreifen nicht ein, kollidierte seitlich mit der daneben fahrenden Hyundai-Fahrerin und fuhr davon. Da sich die Geschädigte das Kennzeichen der Frau merkte, konnten Polizeibeamte den Mercedes kurze Zeit später im Sömmerdaer Stadtgebiet mit frischen Unfallspuren feststellen. Gegen die 70-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (DS)

