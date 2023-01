POL-PDLU: Intensive Suchmaßnahmen führen zum Erfolg

Frankenthal (ots) - Am 26.01.2023 gegen 20:00 Uhr wurde die Polizei Frankenthal durch eine Mutter informiert, dass sich ihr jugendlicher alkoholisierter 15- jähriger Sohn in der gemeinsamen Wohnung im Schießgartenweg in Frankenthal aggressiv verhalten würde. Durch die entsandten Streifen vor Ort konnte der Jugendliche in der Wohnung angetroffen werden. Im Rahmen der ...

