Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Kleve (ots)

Am Sonntag (11. Juni 2023) wurde der Leitstelle gegen 09:45 Uhr ein PKW gemeldet, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Fußgängerzone der Große[n] Straße auf- und abfahren solle. Bei dem Wagen handelte es sich nach Angaben des Zeugens um einen silber-farbenen VW Golf, auch das Kennzeichen konnte er mitteilen. Ein Beamter des Verkehrsdienstes stellte den Wagen fahrend auf der Weyerstege fest. Der Fahrer hielt - offenbar beim Erblicken des Polizei-Motorrades - abrupt an. Der Mann am Steuer, ein 28-Jähriger aus Kleve, stand offensichtlich unter starkem Alkoholeinfluss, versuchte aber dennoch zu Fuß zu flüchten. Eine zur Verstärkung hinzugezogene Streifenwagenbesatzung traf ihn ganz in der Nähe an. Der Klever zeigte sich den Beamten gegenüber im weiteren Verlauf zunehmend aggressiv. Dem Vorhaben, ihn zur Wache zu bringen, begegnete der Mann mit körperlichem Widerstand und ausgesprochenen Beleidigungen in Richtung der Beamten. Er wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen, ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den 28-Jährigen erwartet ein Strafverfahren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell