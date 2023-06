Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Erdbeeren-Verkaufsstand

Polizei sucht Zeugen

Kleve-Kellen (ots)

Am Sonntag (11. Juni 2023) kam es zwischen 04:00 Uhr und 05:00 Uhr an der Emmericher Straße in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten ein Schloss eines Erdbeeren-Verkaufsstands und gelangten so in den Verkaufsraum. Ob Tatbeute gemacht wurde, kann nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gesagt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell