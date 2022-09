Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, BAB61: Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr. 1

Hockenheim, BAB61 (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen kurz nach 9:30 Uhr kam es auf der A61 kurz vor dem Autobahndreieck Hockenheim zu einem Auffahrunfall, bei dem nach derzeitigem Stand vier Fahrzeuge beteiligt waren. Aktuell ist der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hockenheim gesperrt. Über das genaue Verletzungs- und Schadensbild kann derzeit keine Aussage getroffen werden. An der Unfallstelle kommt es aktuell zu einem Verkehrsstau. Verkehrsteilnehmer werden gebeten langsam an die Unfallstelle heranzufahren oder das Gebiet zu umfahren.

