POL-KLE: Kleve - Unfallflucht: Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver

Kleve (ots)

Am Freitag (9. Juni 2023) kam es gegen 12:35 Uhr an der Querallee in Kleve zu einer Unfallflucht. Ein 17-jähriger männlicher Radfahrer befuhr den parallel zur Querallee verlaufen Radweg, als er auf Höhe eines dort befindlichen Blumenladens, einem Pkw ausweichen musste, welcher aus der Ausfahrt des Ladens kam. Der Radfahrer konnte zwar eine Kollision vermeiden, geriet durch das Ausweichmanöver aber ins Schlingern und stürzte im angrenzenden Grünstreifen. Dabei verletzte er sich leicht. Die Fahrerin des Pkws, welcher durch den Radfahrer nicht weiter beschrieben werden konnte, setzte ihre Fahrt vermutlich in Fahrtrichtung Bedburg-Hau fort. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei diese Pkw-Fahrerin sowie eine Radfahrerin, welche sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls auf der Querallee befunden hatte und ihre Fahrt vermutlich ebenfalls in Fahrtrichtung Bedburg-Hau fortsetzte.

Diese konnte der 17-jährige Mann wie folgt beschreiben:

- weiblich - ca. 25 Jahre alt - schulterlanges orangefarbenes Haar - graues T-Shirt

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Kleve unter 02821 5040 zu melden. (pp)

