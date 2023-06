Weeze (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (8. Juni 2023) haben sich unbekannte Täter an einer Beregnungsanlage auf einem Feld an der Straße Kendel zu schaffen gemacht. Sie entfernten gewaltsam eine Autobatterie aus dem Gerät und entwendeten diese. Den Spuren nach könnten die Diebe mit einem Kleinkraftrad oder einer Schubkarre unterwegs gewesen sein. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige ...

