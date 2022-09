POL-PB: Nach Unfall mit Fahrerflucht Auto als gestohlen gemeldet

Paderborn (ots) - (mb) Während sich die Bewohner am Freitag im Garten eines Wohnhauses an der Kleine Penzlinger Straße aufhielten sind Diebe in zwei Wohnungen eingedrungen. Am Freitag hielten sich die Bewohner nachmittags im Garten hinter dem Wohnhaus auf. Eine andere Bewohnerin war zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr außer Haus. In diesem Zeitraum müssen Diebe in das Treppenhaus gelangt sein und die nicht verschlossenen ...

mehr