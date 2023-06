Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit Motorroller gestürzt

Emmerich (ots)

Gleich mehrere Delikte gingen am Freitagnachmittag (9. Juni 2023) auf das Konto eines 53-Jährigen aus Emmerich. Der Mann war gegen 16:30 Uhr auf dem Parkring auf einem Motorroller unterwegs. In einer Kurve stürzte er ohne Fremdeinwirkung, Polizeibeamte in einem entgegenkommenden Streifenwagen wurden Zeugen des Unfalls. Der 53-Jährige verletzte sich leicht, stand aber auf und flüchtete zu Fuß, als er die Beamten sah. Auf einem Parkplatz in der Nähe konnten die Einsatzkräfte ihn einholen und kontrollieren. Wie sich herausstellte, stand der 53-Jährige unter Drogeneinfluss, ein entsprechender Test verlief positiv. Auf der Wache wurde ihm daher eine Blutprobe entnommen. Außerdem war der Mann ohne gültigen Führerschein mit dem Kleinkraftrad unterwegs gewesen. Zu guter Letzt konnte er auch keine konkreten Angaben zu den Besitzverhältnissen des Motorrollers machen, er verstrickte sich in Widersprüche. Der Roller mit niederländischem Kennzeichen wurde sichergestellt. Den 53-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren. (cs)

