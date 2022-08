POL-MFR: (1059) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 01.09.2022 - Verkehrslagemeldung

Zirndorf (ots) - Im Zeitraum von Samstagabend (27.08.2022) bis Montagmorgen (29.08.2022) versuchten Unbekannte über das Dach in einen Verbrauchermarkt in Cadolzburg (Lkrs. Fürth) einzubrechen. Die Fürther Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 20:00 Uhr (Samstagabend) und 05:00 Uhr (Montagmorgen) versuchten Unbekannte sich über das Dach Zutritt zu einem Verbrauchermarkt in Cadolzburg, Zum Wasserhaus, zu ...

mehr