POL-MFR: (1057) Einladung - Herrmann begrüßt 120 neue Polizistinnen und Polizisten (30.08.2022 PM 267/2022)

Nürnberg (ots) - Am Montagnachmittag (29.08.2022) versuchten zwei Männer einem Beamten in Zivil gefälschte Markenartikel in der Nürnberger Innenstadt zu verkaufen. Im Ergebnis nahmen ihn die Polizisten fest. Beamte der Zivilen Einsatzgruppe beobachten gegen 14:15 Uhr die beiden Männer (33, 49), als sie in der Nürnberger Innenstadt Passanten ansprachen und hierbei ...

