Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bewaffneter Raub auf Friedhof

Mönchengladbach (ots)

Unter Vorhalt einer Schusswaffe sollen am Montag, 21. März, um 20 Uhr ein 18-Jähriger und dessen noch unbekannter Komplize auf einem Friedhof in Odenkirchen einem 17-Jährigen Bargeld geraubt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut eigenen Angaben des 17-Jährigen hatte der 18-Jährige ihn zu dem Friedhof an der Kamphausener Straße bestellt, um ihm Geld zurückzugeben, das er dem 17-Jährigen schuldete. Stattdessen aber hätte der 18-Jährige dort in Begleitung eines weiteren jungen Mannes auf ihn gewartet. Beide seien mit Schusswaffen bewaffnet gewesen, mit denen sie den 17-Jährigen bedrohten. Sie verlangten von ihm, dass er ihnen sein Bargeld aushändigte. 25 Euro händigte der 17-Jährige den Tätern aus. Damit flüchteten die beiden in unbekannte Richtung.

Zu dem noch nicht identifizierten Komplizen des 18-Jährigen liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: Er ist circa 1,70 Meter groß, hat schwarze Haare und trug während der Tat eine Jogginghose, eine schwarze Adidas-Jacke und eine Bauchtasche quer über die Schulter.

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des Unbekannten und bittet Zeugen der Tat, sich unter der 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell