LPI-SHL: Dreiste Diebe

Hildburghausen (ots) - Unbekannte Täter sprühten eine Parkbank mit Bauschaum ein, welche sich auf dem Gelände einer Klinik in der Schleusinger Straße in Hildburghausen befindet. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Schon Samstagabend stellte ein Zeuge die Beschädigungen fest. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Hildburghäuser Polizei (03685 778-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

