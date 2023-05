LPI-SHL: Sachbeschädigung

Erlau (ots) - In der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen überschüttete ein bislang unbekannter Täter einen Mazda mit blauer Farbe. Der Wagen stand zur Tatzeit unter einem Carport in der "Alte Poststraße" in Erlau. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Bislang liegen keinerlei Hinweise auf den Täter vor. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Hildburghausen unter der Rufnummer 03685 778-0. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr