LPI-G: Sachbeschädigung an Pool

Altenburger Land (ots) - Rositz: In der Nacht von 27.10.2022 zum 28.10.2022 drangen derzeit unbekannte Täter in einer Gartenanlage im Thomas-Müntzer-Weg in einen Garten ein, brachen mehrere Gartenlauben bzw. Schuppen auf und entwendeten verschiedene Geräte. Dabei entstand sowohl ein Beute- als auch ein Sachschaden im jeweils vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

mehr