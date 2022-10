LPI-G: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Altenburger Land (ots) - Altenburg: Im Zeitraum vom 26.10.2022 bis zum 28.10.2022 entwendeten Unbekannte am Sperlingsberg von einem Pkw Opel den Katalysator. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich in Zeit vom 27.10.2022 zum 28.10.2022 in der Uhlandstraße. Auch hier entwendeten Unbekannte den Katalysator aus einem Pkw Opel. In beiden Fällen entstand jeweils ein Schaden im vierstelligen Bereich. Rückfragen bitte an: ...

