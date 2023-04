POL-KS: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Nordhessen zu "Outing-Aktion" und eingeleiteten internen Ermittlungen

Kassel (ots) - Kassel-Forstfeld und Bettenhausen: In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es in den Stadtteilen Forstfeld und Bettenhausen nach aktuellem Stand zu vier Einbruchsversuchen in Geschäfte und einen Kindergarten. In einem Fall, bei einem versuchten Einbruch in eine Praxis für Physiotherapie in der Lindenbergstraße, war ein Anwohner auf die Tat aufmerksam ...

